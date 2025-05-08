مجموعة طيران الإمارات تحقق أرباحا سنوية قياسية بلغت 6,2 مليارات دولار

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أعلنت مجموعة الإمارات المالكة لأكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، الخميس تحقيق ربح إجمالي سنوي قياسي بلغ 6,2 مليارات دولار قبل احتساب الضرائب، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان “سجلت مجموعة الإمارات خلال السنة المالية 2024-2025 نتائج قياسية من جديد، على صعيد الأرباح، والإيرادات، والأرصدة النقدية، مما يعكس كفاءة النموذج التشغيلي للمجموعة ومرونته في الاستجابة لتحولات السوق”.

وأقرت الإمارات ضريبة الدخل على الشركات في 2023 وهي تطبق للمرة الأولى على مجموعة طيران الإمارات لسنة مالية كاملة.

وأوضح البيان أن “بعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9%، بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة 20,5 مليار درهم (5,6 مليارات دولار)”.

كما أعلنت المجموعة “توزيع 1.6 مليار دولار حصة المالكين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية”.

وحققت طيران الإمارات لوحدها أرباحا قياسية بلغت 5,8 مليارات دولار قبل احتساب الضرائب، بنمو قدره 20% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وفق البيان.

وبلغت إيرادات طيران الإمارات مستويات قياسية قدرها 34,9 مليار دولار، بنمو قدره 6%.

وخلال السنة المالية 2024-2025، قالت مجموعة الإمارات إنها استثمرت “3,8 مليار دولار في طائرات ومرافق ومعدات وشركات جديدة، وسخرت أحدث التقنيات لدعم خطط النمو المستقبلي للمجموعة”.

كذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 9% ليصل إلى 121223 موظفا، وهو “أكبر حجم لها على الإطلاق”، بحسب البيان.

وأكّدت المجموعة أن العدد الإجمالي للطائرات المشمولة في برنامج تحديث أسطولها بلغ 219 طائرة، ضمن خطة تحديث شاملة باستثمار قدره 5 مليارات دولار، للتعويض عن التأخير المستمر في تسليم الطائرات.

وأوضح البيان أن بحلول نهاية السنة المالية 2025 في 31 آذار/مارس، بلغ عدد الطائرات التي لا تزال قيد التسليم ضمن سجل الطلبيات 314 طائرة، تشمل 61 طائرة إيرباص A350، و205 طائرات بوينغ X777.

بور/م ل/غ ر/كام