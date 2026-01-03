مجموعة من الجالية الإيرانية في لندن تتضامن مع المتظاهرين في إيران

تجمّع قرابة مئة من أفراد الجالية الإيرانية في لندن السبت تضامنا مع المتظاهرين في إيران، وعبّروا عن أملهم في أن يؤدي التحرّك الاحتجاجي الجاري في بلادهم منذ سبعة ايام الى الإطاحة بالحكم في الجمهورية الإسلامية.

ورفع المتظاهرون أعلاما لمجاهدي الشعب، المنظمة المحظورة في إيران. وتجمّعوا قرب مقرّ رئاسة الحكومة البريطانية، داعين بريطانيا الى المطالبة بوقف قمع المتظاهرين في إيران.

وقالت زهرة زنجاني (65 عاما) لوكالة فرانس برس “أنا سعيدة برؤية الناس ينتفضون ضد هذا النظام الوحشي في إيران، ونأمل أن يؤدي ذلك الى قلبه (…)، لكن رؤية كل هؤلاء الشباب والأبرياء يُقتلون، أمر موجع حقا”.

وتجمّع بالقرب من المكان أنصار لشاه إيران سابقا محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية في العام 1979 وتوفي في مصر في العام التالي، ولابنه رضا بهلوي الذي يعيش في الولايات المتحدة.

وتشهد إيران تظاهرات احتجاجية منذ الأحد بدأت على خلفية معيشية وتوسّعت لتصبح المطالب سياسية. وتتخللها مواجهات أدّت حتى الآن الى مقتل ثمانية أشخاص، وفق الإعلام الرسمي الإيراني، بينهم عنصرا أمن.

وقالت زنجاني التي غادرت إيران قبل 36 عاما بعدما تعرّضت للسجن، “من المهم أن نظهر تضامننا، لأن النظام في إيران يحاول أن يقنع الناس بأنهم وحدهم، وبأنه لا يوجد أمل”.

وقال أوميد ابراهيمي، وهو طبيب في الثامنة والعشرين ولد في إيران وكبر في بريطانيا، “متظاهرون كثر لا خيار لهم: لا يجدون بديلا من الانتفاض والتخلّص من النظام، بأي ثمن”.

وقالت فرح حسيني، وهي محامية في الثامنة والثلاثين، “أعتقد أننا وصلنا الى منعطف. لم يعد النساء والشباب وحدهم هم الذين ينتفضون، بل أشخاص من كل الآفاق، بمن فيهم التجّار الذين هم – تاريخيا – محافظون الى حدّ ما وموالون للنظام”.

وتابعت أنها سمعت من أقرباء لها في إيران أن “الاستياء والإحباط بلغا درجة غير مسبوقة”، مشيرة الى أنهم “متفائلون للمرة الأولى بأن النظام سيسقط”.

