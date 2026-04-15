محافظ صندوق الاستثمارات السعودي يعلن تأجيل مشاريع في “نيوم”

أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأربعاء أنّ بعض مشاريع البنية التحتية في مدينة نيوم المستقبلية قيد الإنشاء سيتم “تأجيلها ولكن ليس الغاءها”.

وأشارت عدة تقارير خلال الاشهر الماضية إلى أن مشروع نيوم الذي تقدر قيمته بـ500 مليار دولار والمدرج ضمن “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط، يواجه تأخيرات وتغييرات في الطاقم وتتم إعادة النظر في تصميمه.

وتشتهر نيوم بمشروع “ذا لاين” الذي كان من المفترض أن يضم ناطحتي سحاب تطابقان ارتفاع مبنى إمباير ستايت في نيويورك، وكان مصمما في الأصل ليمتد 170 كلم عبر الصحراء.

وأكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في مؤتمر صحافي في الرياض أنّه “لم يتم الغاء أي مشروع في نيوم”، موضحا ان بعض المشاريع تم تأجيلها وبينها ما يرتبط باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض اكسبو 2030.

وفي مقابلة مع قناة العربية بُثت الأربعاء أكد الرميان أنّه يجري إعادة ترتيب أولويات بعض جوانب مشروع نيوم، بما في ذلك عناصر محتملة من مشروع “ذا لاين”.

وأضاف الرميان “تم اعطاء توجيهات لشركة نيوم بإعادة تقييم الاولويات”.

وتابع ” يعتقد الناس أن مشروع +ذا لاين+ هو نيوم. هل من الضروري أنّ يتم +ذا لاين+ بحلول عام 2030؟ لا أعتقد ذلك. من الجيد وجوده، لكنه ليس أمرا لا غنى عنه”.

لا تزال التكهنات قائمة حول كيفية تأثير حرب الشرق الأوسط على أولويات الإنفاق والاستثمارات في السعودية بعد الحرب في إيران.

وتضررت منطقة الخليج بشدة جراء القصف الإيراني للبنى التحتية، بما فيها المطارات ومنشآت الطاقة والموانئ، عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند تدشينه مشروع “ذا لاين” عام 2022، أن عدد سكانه سيتجاوز مليون نسمة بحلول عام 2030، قبل أن يرتفع إلى تسعة ملايين نسمة بحلول عام 2045.

يسير العمل في نيوم في موازاة مشاريع تنموية رئيسية أخرى أُطلقت ضمن رؤية 2030، وهي مبادرة الأمير محمد لتهيئة السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، لمرحلة ما بعد النفط.

لكن حتى قبل الحرب، كانت الإصلاحات الاقتصادية السعودية تتعرض لضغوط مالية، فقد أدى انخفاض أسعار النفط المستمر في السنوات الأخيرة إلى تقلص إيرادات الحكومة وتسبب في عجز متتال بالموازنة الحكومية.

