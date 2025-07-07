محامي رئيس بلدية إسطنبول المحبوس يستنكر الاتهامات “الملفقة”

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أنقرة (رويترز) – قال محمد بيليفان محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المحبوس شأنه شأن موكله، لرويترز يوم الاثنين إنه يواجه اتهامات “ملفقة بالكامل” تهدف إلى تجريم الحق في الدفاع القانوني.

احتجز بيليفان الشهر الماضي بعد أن سبق احتجازه ليوم واحد في مارس آذار، وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية لم يتم ذكر اسمها.

واتسع نطاق تحقيق بشأن حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه إمام أوغلو، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إلى خارج إسطنبول مطلع الأسبوع، وجرى اعتقال العشرات.

وأثار اعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في مارس آذار، أكبر احتجاجات في الشوارع منذ نحو عشرة أعوام وعمليات بيع حادة لليرة وأصول تركية أخرى.

وقال بيليفان، في ردود مكتوبة من محبسه، إن اعتقاله لا يرقى إلى محاولة لتجريم الدفاع القانوني فحسب، بل تجريم مهنة المحاماة ككل.

وأضاف “نحن أمام ممارسة قضائية طائشة قطعت صلتها بالواقع والحقيقة”.

وقال إن الأدلة المقدمة ضده كاذبة وتستند إلى مكالمة هاتفية مزعومة واجتماعات لم يعقدها قط وعلاقات مزعومة بشخص لم يلتق به قط. وقال إن عمله مع إمام أوغلو اقتصر على دوره محاميا.

وكتب “لأول مرة في تاريخ الجمهورية، يتم تصنيف ممارسة المحاماة جريمة”.

ترفض الحكومة اتهامات المعارضة بأن التحقيق مسيس ومعاد للديمقراطية، قائلة إن القضاء مستقل.

وقال مكتب أردوغان في بيان يوم الأحد إن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم جرى التحقيق معهم واعتقالهم في الماضي بشأن جرائم مماثلة.

ولم يرد المكتب بعد على تصريحات بيليفان بأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدا للنشاط القانوني المشروع.