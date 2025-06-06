محمد يونس: انتخابات بنغلادش ستُجرى في نيسان/أبريل 2026

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أعلن رئيس حكومة بنغلادش الانتقالية محمد يونس الجمعة أن الانتخابات العامة ستُجرى في النصف الأول من نيسان/أبريل 2026، وهي الأولى منذ أطاحت انتفاضة شعبية الحكومة العام الماضي.

تشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة اضطرابات سياسية منذ إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة إثر انتفاضة طلابية في آب/أغسطس 2024، بعد أن حكمت البلاد 15 عاما.

وقال يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام والبالغ 84 عاما، “أُعلن لمواطني البلاد أن الانتخابات ستُجرى في أي يوم من النصف الأول من نيسان/أبريل 2026”.

ألحت الأحزاب السياسية المتنافسة على السلطة على يونس لتحديد موعد للانتخابات، لكنه قال إنه بحاجة لمزيد من الوقت لإصلاح المؤسسات.

وأضاف في رسالة متلفزة “بذلت الحكومة كل ما في وسعها لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات”.

وتابع بمناسبة عيد الأضحى “لا يغيب عن بالنا أن بنغلادش انزلقت في أزمة عميقة في كل مرة أجرت فيها انتخابات غير نزيهة … لقد اغتصب حزب سياسي السلطة من خلال مثل هذه الانتخابات في الماضي، وتحول إلى قوة فاشية وحشية”.

وقال يونس إن “من يُنظّمون مثل هذه الانتخابات يُنظر إليهم لاحقا على أنهم مُذنبون، ومن يتولون مناصبهم من خلالها يتحولون هدفا للكراهية العامة”.

وأضاف “إن إحدى أهم مسؤوليات هذه الحكومة هي ضمان انتخابات شفافة… وتشاركية على نطاق واسع حتى لا تدخل البلاد في أزمة جديدة… لهذا، يُعدّ الإصلاح المؤسسي بالغ الأهمية”.

شهد حكم حسينة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، واتُهمت حكومتها بتسييس المحاكم والخدمة المدنية، بالإضافة إلى التلاعب بالانتخابات.

وتعهدت الحكومة الموقتة إجراء انتخابات قبل حزيران/يونيو 2026، مع التشديد على ضرورة إعطائها فرصة أكبر لإجراء الإصلاحات، في حين طالب حزب بنغلادش القومي وهو الأبرز، بإجراء الانتخابات بنهاية السنة.

لكن الحكومة حذرت من أن تؤدي الصراعات على السلطة إلى تقويض المكاسب التي تحققت.

شصع/ص ك/ب ق