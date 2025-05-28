مدير الأونروا: نظام توزيع المساعدات المدعوم اميركيا في غزة “هدر للموارد والهاء عن الفظائع”

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قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني الأربعاء إن نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركيا في غزة “هدر للموارد والهاء عن الفظائع”.

واندفع آلاف الفلسطينيين عصر الثلاثاء باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات تديره منظمة مدعومة أميركيا في منطقة غرب رفح في جنوب قطاع غزة، فيما بدأت إسرائيل اعتماد نظام جديد لتوزيع المعونات.

وأتت الحادثة بعد أيام من بدء تخفيف الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ الثاني من آذار/مارس الماضي والذي تسبب بنقص حاد بالغذاء والدواء والماء والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية.

وأوضح لازاريني في اليابان “رأينا امس صورا صادمة لأشخاص جياع يتدافعون على الأسوار في حاجة ماسة للغذاء. كان الوضع فوضويا ومهينا وغير آمن”.

وأضاف “أرى أنه هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع. لدينا في الأساس نظام لتوزيع المساعدات مناسب لهذا الغرض. والأوساط الإنسانية في غزة بما يشمل الأونروا، جاهزة. لدينا الخبرة والمؤهلات للوصول إلى الناس المحتاجين”.

وشدد “في الاثناء الوقت يداهم من أجل تجنب المجاعة، لذا يجب السماح (للمنظمات) الإنسانية القيام بعملها المنقذ للحياة”.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاياهو مساء الثلاثاء ب”فقدان السيطرة موقتا” عند اندفاع الحشود، لكنه أكد “استعادة السيطرة”.

وقالت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركيا إن العمليات عادت إلى طبيعتها بعد الحادثة.

وأظهرت مشاهد صورتها وكالة فرانس برس حشودا تخرج من المكان الثلاثاء حاملة مساعدات في صناديق تحمل شعار المؤسسة.

وألقت المؤسسة باللوم أيضا على “حواجز تقيمها حماس”، محملة إياها مسؤولية التأخر في عمليات التسليم في أحد مراكزها لعدة ساعات.

والأربعاء، أكد لازاريني أن “نموذج توزيع المساعدات الذي اقترحته إسرائيل لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية”.

ورأى أنه “سيحرم جزءا كبيرا من سكان غزة، وهم الأكثر ضعفا، من المساعدات التي هم في أمسّ الحاجة إليها”.

وتابع “كان لدينا سابقًا 400 مكان توزيع في غزة. أما مع هذا النظام الجديد، فنحن نتحدث عن ثلاثة إلى أربعة أماكن توزيع كحد أقصى”.

وأشار “لذا، فهي أيضا وسيلة لتحريض الناس على النزوح القسري للحصول على المساعدات الإنسانية”.

واتهمت إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالمشاركة في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وشكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ودفع الاتهام الاسرائيلي العديد من الدول المانحة إلى إعادة النظر، أقله موقتا، في مساعداتها المالية للوكالة.

ستو/غ ر-شي