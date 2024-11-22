مذكرة: سيتي بنك يحصل على رخصة لتأسيس مكتب إقليمي في السعودية

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(رويترز) – أظهرت مذكرة اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن بنك سيتي جروب الأمريكي حصل على موافقة لتأسيس مكتبه الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض.

وتتطلع المملكة إلى جذب المزيد من المكاتب الإقليمية للشركات عبر تقديم إعفاءات ضريبية في إطار مساعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتُلزم حزمة قواعد جديدة في المملكة الشركات الأجنبية بإقامة مكاتب إقليمية في السعودية أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية بمئات المليارات من الدولارات.

وأوضحت المذكرة أن عملاق وول ستريت حصل على الموافقة على تدشين مكتبه الإقليمي من وزارة الاستثمار السعودية.

وقال فهد الدويش، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب – السعودية، في المذكرة إن هذا الإنجاز “يمثل قفزة كبيرة لفرعنا في السعودية ونتطلع إلى استمرار النمو في المملكة”.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء خبر حصول سيتي جروب على الرخصة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وحصلت عملاقة وول ستريت جولدمان ساكس على رخصة في مايو أيار لإنشاء مقرها الإقليمي بالرياض.