مرصد: تصاعد العنف في غزة يفاقم خطر المجاعة

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من لينا مصري

(رويترز) – قال مرصد عالمي للجوع يوم الخميس إن قطاع غزة بأكمله لا يزال معرضا لخطر المجاعة ويشهد مستويات خطيرة من الجوع إذ تفاقم العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة المخاوف وتعوق وصول المساعدات الإنسانية.

ووفقا لتحليل مبادرة (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، يعاني نحو 1.84 مليون شخص في أنحاء القطاع الفلسطيني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم نحو 133 ألفا يعانون من أشد هذه المستويات، والتي تعرف بأنها “كارثية”.

وذكر التحليل أن هذا العدد أقل من نحو 343 ألف شخص تم إعلان أنهم يعانون من هذه المستويات (الكارثية) في التحديث السابق في يونيو حزيران، ولكن من المتوقع أن يزيد العدد إلى المثلين في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أنه كانت هناك زيادة في المواد الغذائية التي تدخل غزة بداية من مايو أيار، لكنه قال إن وصول المساعدات الإنسانية بدأ يتقلص مرة أخرى في سبتمبر أيلول.

وجاء في خلاصة التحليل “خطر المجاعة لا يزال قائما في جميع أنحاء قطاع غزة. ونظرا لتصاعد الأعمال القتالية في الآونة الأخيرة، هناك مخاوف متزايدة من أن تتحقق أسوأ الاحتمالات”.

وأضاف التحليل أن أوامر إخلاء أصدرتها إسرائيل في الآونة الأخيرة أدت إلى تعطل العمليات الإنسانية كما أدى النزوح المتكرر إلى إضعاف قدرة الناس باستمرار على التكيف والحصول على الغذاء والمياه والعقاقير.

ووفقا لخلاصة التحليل من المتوقع تسجيل نحو 60 ألف حالة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال الصغار في الفترة من سبتمبر أيلول 2024 إلى أغسطس آب 2025.

وأجري التحليل الجديد في الفترة من 30 سبتمبر أيلول حتى الرابع من أكتوبر تشرين الأول، ولا يعكس أحدث التطورات على الأرض.

ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بسبب الحرب الدائرة من أكثر من عام، ونزح كثيرون منهم عدة مرات. ودك القصف الإسرائيلي جزءا كبيرا من القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي واصل على مدى أسبوعين هجوما ضد مسلحي حماس في جباليا في شمال غزة ويبدو أنه يعزل الشمال تماما عن بقية القطاع.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هذا الأسبوع إن المساعدات الغذائية لم تدخل شمال غزة من الثاني من أكتوبر تشرين الأول حتى 15 أكتوبر تشرين الأول حين سُمح بدخول “كمية ضئيلة”. وأضاف أنه لم يتبق سوى القليل من الطعام للتوزيع، وأن معظم المخابز ستضطر إلى إغلاق أبوابها في غضون أيام إذا لم يصل وقود إضافي.

وجاء في تقرير لرويترز يوم الخميس أن إسرائيل توقفت عن فحص طلبات التجار لاستيراد الغذاء إلى غزة، وفقا لاثنى عشر مصدرا، مما أدى إلى خنق مصدر حيوي للإمدادات.

وتقول إسرائيل إنها لا تمنع دخول المساعدات الإنسانية.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مبادرة تشارك فيها وكالات للأمم المتحدة وحكومات وطنية ومنظمات إغاثة، وتضع المعايير العالمية لقياس الأزمات الغذائية.

وتمثل المرحلة الخامسة التحذير الأكثر خطورة للمبادرة. وتتألف هذه المرحلة الخامسة نفسها من مستويين، المستوى الكارثي ومستوى المجاعة.

ويمكن إعلان المجاعة إذا كان 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة ما يعانون من نقص حاد في الغذاء، مع إصابة ما لا يقل عن 30 بالمئة من الأطفال بسوء التغذية الحاد وتسجيل حالتي وفاة لكل 10 آلاف شخص يوميا بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض.