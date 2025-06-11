مرصد فلكي إماراتي يساهم في اكتشاف كواكب خارج المجموعة الشمسية

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أعلن مركز الفلك الدولي عن مشاركة مرصد “الختم الفلكي”، الواقع في عمق صحراء أبوظبي، في رصد وتأكيد وجود كواكب خارجية تدور حول نجوم بعيدة عن مجموعتنا الشمسية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وتُعد هذه الخطوة إنجازا علميا جديدا يعكس تقدم الإمارات في مجال الأبحاث الفلكية، وتؤكد حضور الإمارات في مشاريع علمية عالمية متقدمة تهدف إلى فهم أعمق للكون، بحسب “وام”.

وقال رئيس مركز الفلك الدولي خلفان النعيمي إن هذه المشاركة جاءت في إطار التعاون مع مهمة التلسكوب الفضائي “TESS” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، إذ يقوم المرصد الإماراتي بتحليل التغيرات الدقيقة في سطوع النجوم للكشف عن عبور كواكب أمامها، وهي التقنية المعتمدة لاكتشاف الكواكب الخارجية.

وأضاف، بحسب ما نقلت “وام”، أن رصد هذه الكواكب يتم بناء على بيانات أولية يوفرها تلسكوب “TESS” ويجري التحقق منها على الأرض عبر شبكة عالمية من المراصد المتخصصة، وتمكّن مرصد الختم من لعب دور رئيسي في تأكيد عدة اكتشافات، ما يعزز مكانته العلمية على الصعيد العالمي.

م ل/لين