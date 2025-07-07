مرممون مصريون يعيدون لكنز توت عنخ آمون بريقه قبل عرضه في المتحف الكبير

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في صغره، أمضى مرمم الآثار المصري عيد مرتاح ساعات يتصفح كتب التاريخ ويقرأ عن الملك توت عنخ آمون ويتتبع الرموز الهيروغليفية حالِما بأن يمسك، يوما ما، بالقناع الذهبي للملك الشاب.

بعد سنوات، وجد مرتاح نفسه ينفض الغبار عن مقصورة توت عنخ آمون المذهبة استعدادا لنقلها إلى المتحف المصري الكبير.

ويقول مرتاح لوكالة فرانس برس “مقتنيات توت عنخ آمون هي التي دفعتني لدراسة الآثار. العمل على تلك المجموعة كان حلم حياتي، وقد تحقق الحلم”.

مرتاح هو واحد من بين أكثر من 150 مرمما و100 عالم آثار يعملون منذ أكثر من عشرة أعوام على ترميم آلاف القطع الأثرية المقرر عرضها في المتحف المصري الكبير الذي بدأ العمل فيه العام 2002.

كان من المقرر افتتاح المتحف الضخم الذي بلغت كلفة إنشائه مليار دولار، في الثالث من تموز/يوليو، إلا أن الموعد أرجئ حتى نهاية العام الجاري بسبب التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وإيران، بحسب رئيس الحكومة المصري.

هذه ليست المرة الأولى التي يؤجل فيها تدشين المتحف فقد حصل الإرجاء مرات عدة بسبب الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية في مصر وجائحة كوفيد-19.

عند افتتاحه، يطمح المتحف المَبنيّ أسفل أهرامات الجيزة التي ترتفع خلفه في مشهد مهيب، إلى استقبال خمسة ملايين زائر سنويا.

– “أحجية من الذهب” –

يضم المتحف أكثر من مئة ألف قطعة أثرية، وقد وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه “أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم”.

وبجانب الآثار يُعد “مختبر الترميم الحي” من أهم ما يقدمه المتحف المصري الكبير.

خلف جدران زجاجية، سيتابع زوار المتحف على امتداد السنوات الثلاث المقبلة عملية ترميم المركب الشمسي للملك خوفو والذي يعود لأكثر من 4500 سنة، وفقا لمدير المتحف.

ولكن يبقى أهم ما في المتحف المجموعة الذهبية للملك توت عنخ آمون التي تضم خمسة آلاف قطعة أخذت من مقبرته وتُعرض للمرة الأولى معا في صالة واحدة.

وتضم المجموعة تماثيل جنائزية لتوت عنخ آمون وتوابيت مذهبة وتمائم ذهبية وقطعا من الحلي وقفازات من الكتان وعربات احتفالية، إلى جانب جنينين محنطين، يُعتقد أنهما لابنتيه اللتين توفيتا قبل الولادة.

بعض هذه القطع لم يخضع للترميم منذ اكتشفه عالم الآثار البريطاني هاورد كارتر في العام 1922.

قبل أكثر من قرن، اتبع فريق كارتر طرقا للترميم كانت تستهدف الحفاظ على القطع الأثرية، ولكنها بمرور الوقت تسببت في بعض المشكلات.

وتوضح المرممة هند بيومي البالغة 39 عاما، لوكالة فرانس برس “إن الطلاء بالشمع الذي استخدموه حافظ على القطع بالصورة التي نراها الآن، ولكنه في الوقت نفسه خفت التفاصيل الأثرية التي من المهم أن يراها الناس”.

أمضت بيومي وفريقها شهورا في إزالة الشمع عن القطع الأثرية في عملية شاقة، ليجدوا أنه قد حبس أوساخا داخل التحف لعقود وخفف من بريق الذهب.

جرت عملية الترميم بجهد مصري-ياباني مشترك، مع مساهمة طوكيو بمبلغ 800 مليون دولار على شكل قروض ودعم فني في عمليات الترميم والنقل وإدارة المتاحف.

ويعمل المرممون المصريون في 19 مختبرا، على قطع أثرية خشبية ومعدنية إلى جانب أوراق البردي والمنسوجات.

ومن بين أكثر المهام دقة كان ترميم تابوت توت عنخ آمون الذهبي الذي نقل مباشرة من المقبرة في الأقصر في جنوب مصر.

في معمل القطع الخشبية، تستخدم المرممة فاطمة مجدي البالغة 34 عاما، عدسة مكبرة وصورا أرشيفية لإعادة تجميع الرقائق الذهبية الدقيقة على التابوت.

وتقول مجدي لوكالة فرانس برس “الأمر أشبه بالعمل على أحجية ضخمة من الذهب”.

وتضيف “شكل الكسر وشكل الكتابات الموجودة، كل هذه التفاصيل تسهم في حل الأحجية”.

لكن لتبدأ عملية الترميم، كان يجب جمع كل تلك القطع الأثرية من أماكن مختلفة، مثل المتحف المصري بالتحرير ومتحف الأقصر ومقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر.

بعض هذه القطع مر بعملية ترميم أولية حتى يتسنى نقله من مكانه. وتضمنت عمليات الترميم التوثيق الفوتوغرافي وتحليل الأشعة السينية واختبار المواد لفهم عناصر كل قطعة قبل لمسها.

– “كل قطعة لها قصتها” –

ويقول مرتاح الذي يعمل في المتحف المصري بالتحرير في القاهرة، “علينا أن نفهم كل قطعة؛ نسبة الذهب والمواد المستخدمة في حماية الأثر وطريقة تركيب الخشب. كل شيء”.

ويوضح أنه في كثير من الأحيان، تعالج أكثر القطع هشاشة بالورق الياباني، وهو مادة رقيقة ولكنها قوية تتدخل في طبيعة القطعة الأثرية.

كذلك تستخدم مواد لاصقة مثل “بارالويد بي 72″ و”كلوسيل ج” ذات التأثير الطفيف على القطع الأثرية ويمكن إزالتهما.

ويوضح مرمم الآثار محمد مصطفى أن من الأفضل أن يكون التدخل في القطع الأثرية محدودا قدر الإمكان.

ويقول لفرانس برس إن “الهدف هو التدخل بأقل قدر ممكن واحترام تاريخ القطعة الأثرية”.

ومع السنوات، تحول ترميم الآثار إلى رحلة شخصية لكثير من المرممين.

فبالنسبة لمصطفى “نحن على علم بالقصة الكاملة وراء كل قطعة ومتحمسون لرؤيتها معروضة ربما أكثر من الزوار”.

ويضيف “كل قطعة أثرية ستذكرني بشيء ما، بساعات العمل الطويلة والنقاشات والدورات التدريبية. كل قطعة لها قصتها”.

معف/لم/غ ر