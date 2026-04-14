مسؤول: إصابة 16 في إطلاق نار بمدرسة في تركيا
أنقرة 14 أبريل نيسان (رويترز) – قال حسن سيلداك حاكم إقليم شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا اليوم الثلاثاء إن مهاجما أطلق النار في مدرسة وأصاب ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم طلاب ومدرسون، ثم انتحر.
وأضاف سيلداك أن الطالب السابق، البالغ من العمر 19 عاما، استخدم بندقية خلال الهجوم، وأنه تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى في منطقة سيفيريك. ولا يزال 12 من المصابين يخضعون للعلاج.
وأوضح سيلداك أن المهاجم انتحر عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه في موقع الهجوم.
