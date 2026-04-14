The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول: إصابة 16 في إطلاق نار بمدرسة في تركيا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 14 أبريل نيسان (رويترز) – قال حسن سيلداك حاكم إقليم شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا اليوم الثلاثاء إن مهاجما أطلق النار في مدرسة وأصاب ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم طلاب ومدرسون، ثم انتحر.

وأضاف سيلداك أن الطالب السابق، البالغ من العمر 19 عاما، استخدم بندقية خلال الهجوم، وأنه تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى في منطقة سيفيريك. ولا يزال 12 من المصابين يخضعون للعلاج.

وأوضح سيلداك أن المهاجم انتحر عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه في موقع الهجوم.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

