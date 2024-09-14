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مسؤول: حالة وزير النفط العراقي مستقرة بعد جراحة طارئة في أمريكا

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بغداد (رويترز) – قال مسؤول بوزارة النفط العراقية يوم السبت إن حالة وزير النفط حيان عبد الغني مستقرة بعد خضوعه لجراحة طارئة في القلب خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة.

كان عبد الغني قد وصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في زيارة تهدف إلى جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤول وهو ضمن الوفد العراقي الزائر إن عبد الغني شعر بالإعياء وجرى نقله إلى المستشفى في أثناء الزيارة وخضع لجراحة قسطرة في القلب.

وقال المسؤول “خرج من غرفة العمليات وحالته مستقرة”.

ولم يتسن على الفور الاتصال بعبد الغني ومسؤولين آخرين بوزارة النفط للتعليق.

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