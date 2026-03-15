مسؤولان إسرائيليان: إسرائيل ولبنان قد يعقدان محادثات خلال أيام

القدس: 15 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولان إسرائيليان اليوم الأحد إن من المتوقع أن تعقد إسرائيل ولبنان محادثات خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُفضي إلى نزع سلاح حزب الله، لكنهما أشارا إلى عدم التوصل لاتفاق بعد بخصوص موعد هذه المحادثات وبنودها.

ويعمل لبنان على تشكيل وفد لإجراء المحادثات، إلا أنه لم يُحدد أي موعد حتى الآن.

وقال ثلاثة مسؤولين لبنانيين أمس السبت إن بيروت بحاجة إلى توضيح بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالنقطة الأولى التي طرحها الرئيس جوزاف عون، وهي المطالبة بوقف كامل لإطلاق النار لإفساح المجال أمام إجراء المفاوضات.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أول من أورد نبأ المحادثات المتوقعة أمس السبت.

وقال مسؤول لبناني اليوم الأحد إن لبنان لم يتلق بعد إخطارا رسميا من إسرائيل بشأن هذه المناقشات.

وذكر المسؤولان الإسرائيليان أن رون ديرمر، المقرّب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيقود المحادثات من الجانب الإسرائيلي، وأن فرنسا منخرطة في هذه المبادرة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن ديرمر، الذي شغل سابقا منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، زار السعودية الأسبوع الماضي لتناول المحادثات التي ستبدأ بعد انتهاء الحملة العسكرية الحالية على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.

وكان وزير الخارجية جدعون ساعر نفى في وقت سابق اليوم الأحد إجراء أي محادثات مع لبنان.

وانجر لبنان إلى الحرب الدائرة بالشرق الأوسط في الثاني من مارس آذار عندما فتح حزب الله النار على إسرائيل، قائلا إنه يسعى للثأر لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي.

وردت إسرائيل بهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 800 شخص في لبنان وأجبر أكثر من 800 ألف على النزوح من منازلهم.

وعبر عون عن استعداد لبنان لإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل سعيا إلى وضع نهاية للحرب.

ويأتي استعداد الدولة اللبنانية لإجراء محادثات مع إسرائيل في وقت يتصاعد فيه التوتر داخل لبنان بشأن وضع حزب الله بوصفه جماعة مسلحة.

وحظرت الحكومة اللبنانية هذا الشهر أنشطة حزب الله العسكرية، لكن الجماعة رفضت القرار وواصلت القتال، مطلقة مئات الصواريخ على إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز يوم الجمعة إن من المرجح أن تتصاعد الحملة العسكرية على حزب الله وأن تستمر حتى بعد تراجع الهجمات على إيران.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد علي خفاجي ومحمد عطية للنشرة العربية)