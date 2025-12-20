مسؤولون: أمريكا نفذت ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

من إدريس علي وفيل ستيوارت

20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش شن ضربات واسعة النطاق على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أمس الجمعة ردا على هجوم على جنود أمريكيين.

وشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات جوية وعمليات برية في سوريا تستهدف المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في الشهور القليلة الماضية، بمشاركة قوات الأمن السورية في كثير من الأحيان.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بعد هجوم يشتبه في أن منفذه ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل جنديين ومدني أمريكيين مطلع الأسبوع الماضي في سوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن القصف استهدف “مقاتلي داعش وبنية تحتية ومواقع الأسلحة”، وأضاف أن العملية تحمل اسم “ضربة عين الصقر”.

وقال هيجسيث “هذه ليست بداية حرب، إنه إعلان انتقام. اليوم طاردنا وقتلنا أعدائنا. الكثير منهم. وسنستمر في ذلك”.

* ترامب يشيد بالضربة “الضخمة”

قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن الحكومة السورية أيدت الضربات بشكل كامل، مضيفا أن الولايات المتحدة نفذت “ردا شديدا للغاية”.

وفي كلمة ألقاها في ولاية نورث كارولاينا مساء أمس الجمعة، وصف ترامب الضربة بأنها “ضخمة” ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجوم 13 ديسمبر كانون الأول على قوات التحالف.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام حشد في روكي ماونت في نورث كارولاينا “قصفنا عصابات داعش في سوريا… كان الأمر ناجحا للغاية”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات أصابت أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا، مضيفة أن مقاتلات أردنية قدمت دعما للعملية.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الضربات نُفذت باستخدام طائرات من طراز إف-15 وإيه-10، إلى جانب طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي وراجمات الصواريخ الأمريكية المتطورة (هيمارس).

وذكر التلفزيون الأردني اليوم السبت أن سلاح الجو الملكي شارك في الضربات الأمريكية على أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وذلك في إطار تعاون عمّان مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال “شارك الأردن عبر سلاح الجو الملكي الأردني… بتنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عددا من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوب سوريا. وتأتي المشاركة بالتعاون مع الولايات المتحدة في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي انضمت إليه الحكومة السورية مؤخرا”.

وأضاف “جاءت هذه العملية في إطار الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة، خاصة بعد أن أعاد تنظيم داعش الإرهابي من إنتاج نفسه وبناء قدراته في جنوب سوريا”.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن سوريا “تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية. وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها”.

وذكر الجيش الأمريكي أن جنديين ومترجما مدنيا قتلوا يوم السبت الماضي في مدينة تدمر وسط سوريا على يد مهاجم استهدف قافلة للقوات الأمريكية والسورية قبل أن يُقتل بالرصاص. وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين آخرين في الهجوم.

ولا يزال هناك حوالي ألف جندي أمريكي في سوريا.

ووصفت وزارة الداخلية السورية المهاجم بأنه أحد أفراد قوات الأمن السورية يشتبه في أنه موال لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويقود الحكومة السورية الآن أفراد من قوات المعارضة السابقة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد العام الماضي بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما. وتضم الحكومة السورية أعضاء من فرع تنظيم القاعدة السابق في سوريا الذين انشقوا عن التنظيم واشتبكوا مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وتتعاون سوريا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتوصلت إلى اتفاق الشهر الماضي عندما زار الرئيس أحمد الشرع البيت الأبيض.

(شارك في التغطية منة علاء الدين ويمنى إيهاب وسيرجيو نون – إعداد علي خفاجي ومروة سلام وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)