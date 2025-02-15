مسؤولون إيرانيون يحققون في واقعة مقتل طالب أثارت احتجاجات

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم السبت أن السلطات الإيرانية أمرت بالتحقيق في مقتل طالب جامعي طعنا خلال عملية سطو، بعد أن أثارت الواقعة احتجاجات في جامعة طهران.

وفي مواجهة غضب شعبي جراء ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة والمخاوف من تجدد العقوبات الأمريكية في ظل سياسة “أقصى الضغوط” التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخشى السلطات الإيرانية تكرار الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2022 بسبب وفاة امرأة شابة في أثناء احتجازها لدى الشرطة، وهي الاحتجاجات التي تحولت إلى أكبر تحد للقيادة الدينية في البلاد منذ ثورة 1979.

وذكرت تقارير إعلامية أن الطالب أمير محمد خالقي (19 عاما) لقي حتفه طعنا على يد لصوص على دراجة نارية سرقوا حقيبة ظهره في وقت متأخر من يوم الأربعاء بالقرب من سكن الطلاب.

ونظم عشرات الطلاب احتجاجات يوم الجمعة والسبت مطالبين بتعزيز الأمن في مناطق الحرم الجامعي، بحسب مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر بعضها مشاهد من المواجهة المشوبة بالتوتر مع رجال أمن بملابس مدنية. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقاطع المصورة.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن أربعة طلاب اعتقلوا وأصيب أحدهم بكسر في أنفه خلال الاضطرابات، لكن وزير العلوم حسين سيماي الصراف قال إن طالبا واحدا فقط اعتقل لفترة وجيزة، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الرئيس مسعود بزشكيان طلب من وزير العلوم “متابعة القضية والاحتجاجات التي تلتها على وجه السرعة حتى لا تنتشر الاحتجاجات خارج الجامعة”.

وقال بزشكيان أيضا إنه ينبغي منع “القوات المارقة” من دخول جامعة طهران، في إشارة واضحة إلى قوات الأمن المتشددة التي ترتدي ملابس مدنية.