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مسؤول أمريكي: ترامب لن يوقع على بيان لمجموعة السبع يدعو لتهدئة بين إسرائيل وإيران

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كالجاري (ألبرتا) (رويترز) – قال مسؤول أمريكي يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على مسودة بيان صادر عن قادة مجموعة السبع يدعو إلى تهدئة الصراع الإسرائيلي الإيراني.

تتضمن المسودة، التي اطلعت عليها رويترز، التزاما بحماية استقرار السوق، بما في ذلك أسواق الطاقة، وتؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأفاد دبلوماسيون من كندا وأوروبا بأن المشاركين في قمة مجموعة السبع التي تختتم يوم الثلاثاء يواصلون مناقشاتهم بشأن الصراع.

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