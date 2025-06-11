مسؤول أمريكي: وزير الدفاع أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين من مواقع في الشرق الأوسط

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الأربعاء إن وزير الدفاع بيت هيجسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأمريكيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المسؤول “لا تزال سلامة وأمن أفراد جيشنا وعائلاتهم على رأس أولوياتنا، وتراقب القيادة المركزية الأمريكية تطور التوتر في الشرق الأوسط”.

وأضاف المسؤول “تعمل القيادة المركزية بتنسيق وثيق مع نظرائنا في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، للحفاظ على جاهزية دائمة لدعم أي عدد من البعثات حول العالم في أي وقت”.