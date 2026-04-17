مسؤول إيراني كبير: خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين إيران وأمريكا

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الجمعة إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، مضيفا أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا “مشروط بالتزام الولايات المتحدة ببنود وقف إطلاق النار”.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه “لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل القضايا النووية”، وإن الأمر يتطلب مفاوضات جادة لتجاوز الخلافات.

وأضاف أن طهران تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة بجهود وساطة من باكستان، مع احتمال تمديد وقف إطلاق النار “لإفساح المجال أمام مزيد من المحادثات بشأن رفع العقوبات عن إيران والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب”.

وتابع “في المقابل، ستقدم إيران تطمينات للمجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي”، مضيفا أن أي “رواية أخرى عن المحادثات الجارية تمثل تحريفا للواقع”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير )