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مسؤول تجاري أمريكي يتواصل يوم‭ ‬الجمعة مع إسرائيل وتايوان

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واشنطن (رويترز) – قال الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير إنه سيتحدث مع نظيريه التايواني والإسرائيلي يوم الجمعة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك بعد إجراء نقاش مطول مع الفيتناميين في وقت سابق.

وقال جرير إنه تحدث مع عدة دول منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تعليقا مؤقتا للرسوم الجمركية الهائلة التي كانت دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال جرير في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “إنني منشغل تماما”.

‭‭‭ ‬‬‬وأكد على أهمية قيام الولايات المتحدة بتنويع مصادر وارداتها لتقليل اعتمادها على السلع الصينية.

وقال “نستورد الكثير من الصين، وهذا في الواقع، بالنسبة لي، يبرز مدى خطورة الوضع”.

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