مسؤول تركي: أنقرة لم تمنح الإذن أو الدعم لعملية المعارضة في شمال غرب سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال مسؤول تركي لرويترز يوم الاثنين إن أنقرة لم تمنح الإذن أو الدعم للعملية التي ينفذها مسلحو المعارضة ضد قوات الرئيس بشار الأسد في شمال غرب سوريا، وذلك بعد استيلاء مقاتلي المعارضة على حلب وأجزاء من محافظة إدلب المجاورة.

وأضاف المسؤول “نتابع بطبيعة الحال التطورات في سوريا عن كثب من البعد الذي يخص بشكل مباشر أمننا القومي. وفيما يخص العملية الجارية في شمال غرب سوريا، فلم تقدم بلادنا أي إذن أو دعم”.

وذكر المسؤول أيضا أن هيئة تحرير الشام لم تتلق أي أوامر أو توجيهات من تركيا.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة وروسيا وغيرها هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.