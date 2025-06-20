مسؤول روسي: الوضع في محطة بوشهر النووية الإيرانية “طبيعي”

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من جليب بريانسكي

سان بطرسبرج (روسيا) (رويترز) – قال أليكسي ليخاتشوف مدير شركة روس آتوم الروسية للطاقة النووية يوم الجمعة إن الوضع “طبيعي” وتحت السيطرة في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، حيث يعمل المئات من الخبراء الروس.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه قصف منشأة بوشهر التي بنتها روسيا، لكنه أعلن لاحقا أن هذا التصريح صدر عن طريق الخطأ. وقال ليخاتشوف يوم الخميس إن أي هجوم على المحطة قد يتسبب في كارثة نووية على غرار تشرنوبل.

وبوشهر هي المحطة الوحيدة العاملة في إيران لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، وتستخدم وقودا روسيا تستعيده روسيا بعد استهلاكه للحد من مخاطر الانتشار النووي.

وعندما سئل ليخاتشوف يوم الجمعة عن الوضع في بوشهر، أجاب الصحفيين بالقول “حتى الآن، الوضع تحت السيطرة تماما، كل شيء طبيعي. مرت الليلة في أجواء من التوتر المعتاد، لكن تحت السيطرة”.

وأضاف “نواصل العمل في وضع ما قبل الاستنفار، ونأمل للغاية في وصول كل الإشارات التي بعثنا بها منذ أمس إلى القيادة الإسرائيلية”.

ويعني “وضع ما قبل الاستنفار” على ما يبدو إمكانية إجلاء الموظفين في حالة الطوارئ.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إن روسيا لديها ما يصل إلى 600 موظف في بوشهر، 250 منهم موظفون دائمون بينما يعمل الباقون في مهام مؤقتة. وأضاف أن إسرائيل تعهدت لروسيا بضمان سلامتهم.

وكشف ليخاتشوف يوم الخميس عن إجلاء بعض الموظفين من فريق المهام المؤقتة مع بقاء الموظفين الأساسيين في الموقع في الوقت الراهن.

وحذرت روسيا، التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، بشدة من التدخل العسكري الأمريكي إلى جانب إسرائيل في الحرب الجوية التي بدأت قبل أسبوع.

وتقول إسرائيل إنها بدأت قصف إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي إيران السعي إليه. وترد إيران على القصف الإسرائيلي بهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.