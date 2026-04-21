مسؤول عسكري: إيران مستعدة للرد بحسم على أي عمل عدائي جديد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية نقلا عن قائد عسكري إيراني كبير اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لتوجيه “رد فوري وحاسم” على أي عمل عدائي جديد من جانب خصومها.

ومن المقرر أن تنتهي غدا الأربعاء فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة. ويتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، وضيق كلاهما الخناق على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لتجارة النفط العالمية.

وقال علي عبد اللهي، قائد القيادة الموحدة للقوات ‌المسلحة الإيرانية المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، إن طهران تحتفظ باليد العليا في الميدان العسكري، بما في ذلك إدارة مضيق هرمز، ولن تسمح للرئيس الأمريكي “بخلق روايات كاذبة حول الوضع على الأرض”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

