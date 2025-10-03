مسؤول في حماس للجزيرة: الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء “الاحتلال”

(رويترز) – قال موسى أبو مرزوق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لقناة الجزيرة إن الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء “الاحتلال” الإسرائيلي.

وذكر أن الأمور المتعلقة بمستقبل غزة يجب أن تُناقش ضمن الإطار الوطني الفلسطيني الشامل الذي ستكون حماس جزءا منه.

وأضاف أن حماس ستدخل في مفاوضات على كل القضايا المتعلقة بالحركة وسلاحها.

