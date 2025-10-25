مسابقة “شاعر المليون” تعلن الأحد قائمة الـ48 المتأهلين للموسم الـ 12

تعلن هيئة أبوظبي للتراث الأحد قائمة الـ48 شاعراً الذين تأهلوا للمنافسة في الموسم الثاني عشر من برنامج “شاعر المليون”، الذي تنتجه الهيئة تحت شعار “قصيدنا واحد”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ الإعلان عن قائمة المسابقة، التي تعد الأبرز في عالم الشعر النبطي على مستوى الوطن العربي، سيتم خلال حفل يقام على مسرح شاطئ الراحة.

ويمثل الحفل الانطلاقة الرسمية لموسم جديد من البرنامج الذي رسخ مكانته بوصفه أكبر منصة للاحتفاء بالشعر النبطي وإبراز مواهب الشعراء من الدول العربية ومن خارجها، إذ ينتظر عشاق الكلمة النبطية انطلاق المنافسات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة.

وشهدت المرحلة الأولى من الموسم الثاني عشر إقبالاً واسعاً، إذ تلقت لجنة التحكيم أكثر من 1200 قصيدة قدمها شعراء وشاعرات من 25 دولة، خضعت جميعها لعمليات فرز وتقييم دقيقة.

وانطلقت جولات لجنة التحكيم لمقابلة الشعراء من الرياض مروراً بالكويت وعمّان ومسقط وصولاً إلى أبوظبي، بمشاركة 959 شاعراً بينهم 20 شاعرة من 19 دولة، قدّمن أداءً شعرياً مميزاً أمام لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية، بحسب الوكالة الرسمية.

