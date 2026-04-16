مستوطنون يغلقون طريق تلاميذ فلسطينيين إلى مدرسة بالضفة الغربية بأسلاك شائكة

من نهى شرف ويسري الجمال

القدس 16 أبريل نيسان (رويترز) – لم يتمكن عشرات الأطفال الفلسطينيين من الذهاب إلى مدرسة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل هذا الأسبوع بسبب أسلاك شائكة وضعها مستوطنون يهود في الطريق الذي يسلكه هؤلاء الأطفال عادة.

وحاول عشرات الأطفال يوم الاثنين الوصول إلى المدرسة في قرية أم الخير الصغيرة بالقرب من مدينة الخليل للمرة الأولى منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووجد الأطفال طريقهم مسدودا بأسلاك شائكة قال سكان القرية إن إسرائيليين من مستوطنة كرمل المجاورة وضعوها.

وقال خليل الهذالين، رئيس مجلس قرية أم الخير، إن الأسلاك الشائكة منعت الأطفال من سكان المناطق القريبة من القرية من السير في الطريق الآمن المعتاد إلى المدرسة في وسط القرية.

وأضاف أن البديل هو أن يسلك الأطفال طريقا وصفه بأنه بالغ الخطورة، لأنه يمر بالقرب من المستوطنة.

وقال “بحاجة لتأمين الطلاب طبعا ما في إمكانية عندنا إن نأمل الطلاب. إحنا مصرين أن نسلك الطريق الرئيسية اللي بيسلكها الطلاب دائما”، متهما المستوطنين اليهود بمحاولة الاستيلاء على الأرض حتى يتمكنوا من توسيع حي استيطاني جديد.

وذكرت منظمة بتسيلم، أو (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) إن الأسلاك الشائكة جزء من حملة منسقة بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي لترهيب الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم في الضفة الغربية، وهو ما وصفته المنظمة “تطهير عرقي”.

ويُظهر مقطع فيديو قال ناشط فلسطيني إنه مصور في 13 أبريل نيسان، وتحققت رويترز من صحته، تلاميذ وتلميذات جالسين وواقفين بجانب الأسلاك الشائكة التي وضعت حديثا.

وقال سكان إن جنودا إسرائيليين أطلقوا لاحقا الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في صعوبات في التنفس لدى عدد من الأطفال. ووصف بعض السكان الحالة التي أصابت الأطفال بأنها تشبه الاختناق. ويمكن رؤية الدخان يتصاعد في الفيديو.

وكانت الدراسة قد توقفت مع اندلاع حرب إيران، التي سقطت خلالها أحيانا حطام صواريخ إيرانية اعترضتها إسرائيل على الضفة الغربية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )