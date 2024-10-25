مسعفون: قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة ومقتل 72 فلسطينيا بالقطاع

reuters_tickers

2دقائق

من نضال المغربي ومحمد سالم

القاهرة‭/‬غزة(رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 72 شخصا لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة منذ مساء يوم الخميس، بينما اقتحمت قوات إسرائيلية مستشفى في شمال القطاع ليل الخميس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية على منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصا، مضيفة أن الكثيرين من القتلى والمصابين من النساء والأطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته قتلت عددا من المسلحين الفلسطينيين في ضربات جوية وبرية في جنوب قطاع غزة وهدمت بنية تحتية عسكرية.

وبحث بعض السكان يوم الجمعة بين الأنقاض لمحاولة استعادة بعض ملابسهم ووثائقهم، فيما بحث الأطفال عن ألعابهم.

وروى أحمد صبح كيف صرخت ابنة عمته “ألحقوني، ألحقوني”.

وقال لرويترز “طلعنا نجري لقينا ولادها، ولد وبنت مستشهدين، وابنها تحت عمود خرساني فضلنا ساعة ونص عبال ما طلعناه”.

ووصف أحمد الفرا عملية انتشال أقاربه ومن بينهم والدته من بين الأنقاض، مضيفا أنه فقد 15 فردا من عائلته في الهجمات الجوية.

وقال “كنت أحاول أطلع أمي، لقيت دبابة. قلت راح أطلعها ولا بشوف الدبابة؟ إيش أسوي؟ صرت أطلعها بخوف. الكل نفس الإشي، يطلع بخوف”.

وفي مستشفى ناصر القريب، كفّن المسعفون القتلى ومن بينهم ثلاثة أطفال.