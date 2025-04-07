مسعفون: مقتل صحفي فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية بجنوب غزة

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من نضال المغربي وحاتم خالد

غزة/القاهرة (رويترز) – قال مسعفون ونقابة الصحفيين الفلسطينيين إن صحفيا فلسطينيا قُتل يوم الاثنين وأُصيب تسعة آخرون بعضهم في حالة خطيرة عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية خيمة تستخدمها وسائل إعلام محلية في جنوب قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة أشخاصا يحاولون إخماد النيران التي اندلعت في الخيمة في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وتسنى لرويترز التحقق من اللقطات من موقع وتخطيط وتصميم المباني والخيام المجاورة. ويمكن التحقق من التاريخ من خلال تقارير وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو الداعمة.

وأظهرت لقطات أخرى نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لكن لم تتحقق منها رويترز، أن الخيمة احترقت تماما إلى جانب الأثاث والمعدات بداخلها.

وانتشرت على نطاق واسع صور تظهر صحفيا تشتعل فيه النيران وشخصا آخر يحاول إنقاذه.

ولم ترد السلطات الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

وقال مسعفون في غزة إن فلسطينيا آخر قُتل في الهجوم.

وفي وقت لاحق، شارك عشرات الصحفيين والأقارب في جنازة الصحفي القتيل حلمي الفقعاوي. وحمل زملاؤه جثمانه على محفة طبية مع وضع سترته الواقية من الرصاص الزرقاء فوقه.

وقال الصحفي عبد شعث، زميل الصحفي الراحل، إنهم سيواصلون إبلاغ الرسالة ونقل الحقيقة إلى العالم بأسره، موضحا أن هذا واجب إنساني وأنهم استيقظوا على الغارة ليجدوا خيمة زملائهم القريبة مشتعلة.

وفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، رفعت وفاة الفقعاوي عدد الصحفيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 210 منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفي المجمل، قالت السلطات الصحية المحلية إن الضربات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرة فلسطينيين على الأقل في أنحاء قطاع غزة يوم الاثنين.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 50 ألف فلسطيني قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.

واندلعت الحرب بعد أن هاجم آلاف المسلحين بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مناطق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.