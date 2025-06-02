مسعفون: مقتل 3 وإصابة العشرات قرب موقع توزيع مساعدات في غزة

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(لإضافة مقتل 16 شخصا في ضربة بجباليا وتفاصيل)

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت سلطات الصحة في قطاع غزة يوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصابت عشرات آخرين قرب موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع قتلى ومصابين وإنه يحقق في الواقعة بعناية.

وذكر في بيان أن القوات التي كانت تنفذ عمليات ليلا في رفح، الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، أطلقت طلقات تحذيرية “لمنع عدد من المشتبه بهم من الاقتراب منها”، مضيفا أن الواقعة حدثت على بعد كيلومتر واحد من موقع توزيع المساعدات.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة خاصة ترعاها الولايات المتحدة وتؤيدها إسرائيل، إنه لم يسقط قتلى أو جرحى في موقع التوزيع أو المنطقة المحيطة به.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة مما حدث.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الوقائع التي تبرز هشاشة الوضع الأمني الذي أدى إلى تعقيد عملية توصيل المساعدات إلى غزة بعد أن خففت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر نحو ثلاثة أشهر.

وقال مسؤولون فلسطينيون ودوليون يوم الأحد إن ما لا يقل عن 31 شخصا قُتلوا وأصيب العشرات قرب الموقع نفسه، وهو واحد من عدة مواقع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية في رفح.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين عن صدمته إزاء تقارير واردة عن مقتل وإصابة فلسطينيين في أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة يوم الأحد ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.

ونفى الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الأشخاص الذين تجمعوا للحصول على المساعدات، وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إن عملية التوزيع يوم الأحد تمت دون وقوع حوادث، واصفة التقارير التي تحدثت عن سقوط قتلى بأنها ملفقة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل إن قواته وسعت في اليوم السابق عملياتها البرية في قطاع غزة وقتلت مسلحين وفككت مخازن أسلحة وبنية تحتية عسكرية فوق الأرض وتحتها.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل 51 شخصا وإصابة 500 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت السلطات الصحية المحلية إن 16 شخصا على الأقل قُتلوا في منزل بجباليا شمال غزة في وقت سابق يوم الاثنين.