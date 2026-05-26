مسعفون: مقتل 7 في هجومين إسرائيليين في قطاع غزة

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة 26 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن هجومين إسرائيليين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين في القطاع، من بينهم خمسة في مخيم للاجئين واثنين في سيارة.

وذكر مسعفون وسكان أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت قذيفة على أشخاص خرجوا من منازلهم عندما حاولت جماعة مسلحة فلسطينية مدعومة من إسرائيل اقتحام منطقة شرقي مخيم المغازي.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي، الذي يقاتل مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع الفلسطيني منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، بعد على طلب للتعليق.

وتصاعدت الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة المدعومة من إسرائيل في الأسابيع الماضية.

ويقول قادة تلك الجماعات، التي تنشط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إنهم يسعون إلى الإطاحة بحكم حماس.

وذكر مسعفون أنه في وقت لاحق من اليوم أيضا، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنها كانت “ضربة محددة الهدف”، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

ولم يمنع وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووصلت إسرائيل وحماس إلى طريق مسدود في محادثات غير مباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل نزع سلاح الحركة وعمليات انسحاب للجيش الإسرائيلي.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أبقت إسرائيل على سيطرة على أكثر من نصف قطاع غزة، بينما تسيطر حماس على شريط ضيق من الأراضي الساحلية.

وتشير إحصاءات مسؤولي الصحة في غزة التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين إلى أن نحو 900 فلسطيني قتلوا في غارات إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قتلوا على يد مسلحين خلال الفترة نفسها.

ولا تكشف حماس عن أعداد الخسائر البشرية لديها. وتقول إسرائيل إن الضربات التي تشنها منذ بداية وقف إطلاق النار تهدف إلى منع الهجمات أو منع الأشخاص من الاقتراب من الخط الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرتها والمناطق التي تديرها حماس بموجب وقف إطلاق النار.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمود رضا مراد وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)