مسعفون: مقتل 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

القاهرة 17 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤولون طبيون إن غارات إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين في قطاع غزة اليوم الأحد، في وقت تتعثر فيه جهود وقف إطلاق النار الرامية إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي الأسابيع التي تلت وقف قصفها إيران بالاشتراك مع الولايات المتحدة، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة حيث تحكم حماس سيطرتها لكن القوات الإسرائيلية لا تزال تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع.

وذكر مسعفون أن غارة إسرائيلية قتلت فلسطينيا واحدا بالقرب من مركز شرطة وآخر داخل مخيم في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا كان يشكل تهديدا مباشرا للقوات المتمركزة في المنطقة.

وفي واقعة منفصلة، قال مسعفون في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أخرى قتلت ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في مطبخ خيري بالقرب من مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائدا في حماس يطور صواريخ مضادة للدبابات.

وفي غضون ذلك، ذكر مسؤولون طبيون في غزة أن ثلاثة فلسطينيين آخرين قتلوا، أحدهم في واقعة إطلاق نار بخان يونس جنوب قطاع غزة، واثنان آخران في غارة جوية إسرائيلية بالقرب من مخبز بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت قتل عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، في غارة وصفها بأنها دقيقة استهدفت مدينة غزة يوم الجمعة.

وأكدت حماس مقتل الحداد لكنها لم تصل إلى حد التوعد بالانتقام.

* مقتل قيادي من حماس في سيارته

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل بهاء بارود، القائد في هيئة العمليات التابعة لحركة حماس، في غارة جوية أمس السبت متهما إياه بالتخطيط لعدد من الهجمات الوشيكة على القوات والمدنيين الإسرائيليين في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال الجيش إن بارود كان يمثل تهديدا مباشرا، وإنه استُهدف بضربة دقيقة، مضيفا أنه جرى اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، ومنها استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية.

وأفاد مسؤولون بقطاع الصحة في غزة بمقتل بارود، برفقة شخص آخر، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارتهما في مدينة غزة.

ولا تزال المحادثات غير المباشرة متوقفة بين إسرائيل وحماس من أجل المضي قدما في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد الحرب في غزة، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.

وتشير إحصاءات لا تميز بين القتلى من المسلحين والمدنيين إلى أن نحو 870 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن مسلحين قتلوا أربعة من جنودها خلال الفترة نفسها.

ولا تكشف حماس عن عدد القتلى في صفوفها.

(تغطية صحفية نضال المغربي – شارك في التغطية معيان لوبيل – إعداد أميرة زهران وسامح الخطيب ومحمد عطية وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)