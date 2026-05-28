مصادر: أمريكا وإيران توصلتا إلى تفاهم لتمديد الهدنة 60 يوما

reuters_tickers

3دقائق

واشنطن 28 مايو أَيار (رويترز) – ذكرت أربعة مصادر مطلعة لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يصدق عليها بعد.

وكان تقرير لموقع أكسيوس، الذي كان أول من نشر الخبر، قد أفاد بأن من المقرر أن يتناول الاتفاق كيفية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما سيكون من أولى القضايا التي ستناقش خلال فترة الستين يوما.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

وقالت إدارة ترامب مرارا إنها على وشك إبرام اتفاق لوقف القتال، إلا أن إيران قللت من شأن هذه التصريحات.

كان ترامب قد قال في البداية إن الحرب ستستمر من أربعة إلى ستة أسابيع، لكنها تقترب من إتمام شهرها الثالث. وأشار في بعض الأحيان إلى إمكانية انتهاء النزاع في غضون أيام، ثم عاد ليلمح لاحقا إلى أنه قد يستمر لفترة أطول.

وزادت التوقعات قبل أيام في التوصل إلى اتفاق عندما ألغى ترامب خططا لعطلة نهاية الأسبوع وظل في واشنطن وتغيب عن حفل زفاف ابنه، عازيا ذلك إلى “ظروف تتعلق بالحكومة”. ويوم الأحد، قلل مسؤول كبير في إدارة ترامب من شأن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق وشيك، لكنه أشار إلى وجود اتفاق مبدئي على الخطوط العريضة للاتفاق.

وتتزايد الضغوط على ترامب من المتشددين في حزبه حيال إيران، الذين حثوه على عدم إبرام أي اتفاق لا يتناول على الفور برنامج إيران النووي.

وفاقم تزايد استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار البنزين، الضغط السياسي على الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يواجه صعوبة في الحفاظ على سيطرته على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ.

ويقول ترامب إن هدفه الرئيسي في الحرب هو منع إيران من تطوير سلاح نووي باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب. وتنفي طهران دوما وجود أي خطط لذلك.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)