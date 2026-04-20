مصادر: التحالف الشيعي في العراق يرشح باسم البدري لرئاسة الوزراء

بغداد 20 أبريل نيسان (رويترز) – أفاد مسؤولان شيعيان عراقيان بأن قادة الكتل السياسية الشيعية الرئيسية في العراق اختاروا المسؤول الحكومي باسم البدري مرشحا لمنصب رئيس الوزراء خلال اجتماع انعقد يوم الاثنين.

ولم يصدر بعد إعلان رسمي في هذا الصدد.

ونفى عراقيان آخران مطلعان على اجتماع الاثنين الذي ضم 12 من أبرز قادة الشيعة الذين يشكلون الإطار التنسيقي، اختيار البدري خلال الاجتماع، مؤكدين أن المحادثات لا تزال جارية.

وذكرت وسائل الإعلام العراقية الرسمية أنه من المقرر عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء.

وسيخلف من سيقع عليه الاختيار في الاجتماع المقبل مرشح الإطار التنسيقي السابق، السياسي المخضرم ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي رشح للمنصب في يناير كانون الثاني، إلا أن ترشيحه قوبل بمعارضة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهدد ترامب بسحب الدعم عن العراق إذا عاد المالكي لرئاسة الوزراء، وهو منصب سبق أن شغله لولايتين متتاليتين من 2006 إلى 2014.

ويشغل البدري حاليا منصب رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق.

(تغطية صحفية مؤيد حميد-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)