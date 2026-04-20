The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصادر: التحالف الشيعي في العراق يرشح باسم البدري لرئاسة الوزراء

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بغداد 20 أبريل نيسان (رويترز) – أفاد مسؤولان شيعيان عراقيان بأن قادة الكتل السياسية الشيعية الرئيسية في العراق اختاروا المسؤول الحكومي باسم البدري مرشحا لمنصب رئيس الوزراء خلال اجتماع انعقد يوم الاثنين.

ولم يصدر بعد إعلان رسمي في هذا الصدد.

ونفى عراقيان آخران مطلعان على اجتماع الاثنين الذي ضم 12 من أبرز قادة الشيعة الذين يشكلون الإطار التنسيقي، اختيار البدري خلال الاجتماع، مؤكدين أن المحادثات لا تزال جارية.

وذكرت وسائل الإعلام العراقية الرسمية أنه من المقرر عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء.

وسيخلف من سيقع عليه الاختيار في الاجتماع المقبل مرشح الإطار التنسيقي السابق، السياسي المخضرم ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي رشح للمنصب في يناير كانون الثاني، إلا أن ترشيحه قوبل بمعارضة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهدد ترامب بسحب الدعم عن العراق إذا عاد المالكي لرئاسة الوزراء، وهو منصب سبق أن شغله لولايتين متتاليتين من 2006 إلى 2014.

ويشغل البدري حاليا منصب رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق.

(تغطية صحفية مؤيد حميد-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية