مصادر: الناقلة أنثيم ثاني سفينة تجارية ترفع علم أمريكا تغادر هرمز

بوسطن (ماساتشوستس) 5 مايو أيار (رويترز) – أعلنت الشركة المشغلة لناقلة المواد الكيماوية (سي.إس أنثيم) اليوم الثلاثاء أن الناقلة خرجت من مضيق هرمز أمس الاثنين، لتصبح ثاني سفينة تجارية ترفع العلم الأمريكي ترد أنباء عن مغادرتها ذلك الممر المائي الحيوي ذلك برفقة أصول عسكرية أمريكية.

وكانت شركة ميرسك ذكرت أمس أن السفينة (ألايانس فيرفاكس) خرجت من الخليج عبر المضيق. وهي سفينة لنقل المركبات ترفع علم الولايات المتحدة وتديرها شركة (فاريل لاينز) التابعة لميرسك.

وقالت شركة (كراولي-ستينا مارين سولوشنز) المشغلة للسفينة (سي.إس أنثيم) في بيان “أتمت السفينة سي.إس أنثيم، التي تديرها شركة كراولي، عبورها مضيق هرمز بأمان”.

وأفادت مصادر بأن ثلاث سفن أخرى ترفع العلم الأمريكي لا تزال في الخليج منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، . وإحدى هذه السفن هي ناقلة المنتجات النفطية ستينا إمبراتيف، التي أصيبت بقذيفتين مجهولتين في ميناء البحرين مطلع مارس آذار، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها. وقالت المصادر إنها تخضع الآن للصيانة في حوض جاف بالخليج.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن قواتها تساعد في إعادة حركة الملاحة التجارية عبر المضيق. وأضافت أن مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الخليج بموجب توجيهات تعرف باسم “مشروع الحرية”.

وكان نحو 20 بالمئة من نفط العالم يمر عبر مضيق هرمز قبل قيام إيران بإغلاقه فعليا وفرض الولايات المتحدة حصارا على موانئ الجمهورية الإسلامية.

وكانت السفينتان (سي.إس أنثيم) و(ألاينس فيرفاكس) من بين مئات السفن التي علقت في الخليج العربي مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز مطلع مارس آذار.

وأكدت ميرسك أن عبور (ألاينس فيرفاكس) تم بسلام وأن جميع أفراد طاقمها بخير. وذكرت مصادر أن طاقم (سي.إس أنثيم) تغير قبل أسابيع، وأن عملية الخروج اتسمت بالسلاسة.

(إعداد علي خفاحي للنشرة العربية)