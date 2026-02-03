مصادر: زوارق إيرانية اقتربت من ناقلة ترفع علم أمريكا في مضيق هرمز

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) – قالت مصادر بحرية وشركة للاستشارات الأمنية اليوم الثلاثاء إن مجموعة زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة ترفع العلم الأمريكي في مضيق هرمز شمالي سلطنة عُمان.

وذكرت مجموعة فانجارد لإدارة المخاطر البحرية أن الزوارق الإيرانية أمرت الناقلة ستينا إمبيراتيف بإيقاف محركاتها والاستعداد للصعود على متنها، قبل أن تزيد الناقلة من سرعتها وتواصل الإبحار.

وأضافت المجموعة أن السفينة لم تدخل المياه الإقليمية لإيران وكانت ترافقها بارجة أمريكية. وأكد مسؤول أمريكي أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت في وقت سابق أن مجموعة من الزوارق المسلحة حاولت اعتراض سفينة على بعد 30 كيلومترا شمالي سلطنة عمان.

وأضافت الهيئة أنها تجري تحقيقا في الواقعة التي حدثت في المسار المخصص لدخول السفن إلى مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسماءهم قولهم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إن سفينة دخلت المياه الإقليمية الإيرانية دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما أدى إلى تحذيرها لكنها غادرت المنطقة “دون وقوع أي حدث أمني خاص”.

ويربط المضيق الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب.

وتصدر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، وهي دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، معظم ما تنتجه من النفط الخام عبر المضيق، وبشكل أساسي إلى آسيا.

واحتجزت إيران ثلاث سفن، اثنتان منها في عام 2023 وواحدة في 2024، إما بالقرب من المضيق أو داخله. وجاءت بعض عمليات الاحتجاز بعدما فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه مع ناقلات نفط مرتبطة بإيران.

