مصادر: قوات إسرائيلية تقتل ثالث فلسطيني في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

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من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية يوم الأربعاء، وهو ثالث فلسطيني ترد أنباء عن مقتله على يد قوات إسرائيلية خلال 24 ساعة في الضفة المحتلة حيث تتعرض قرى فلسطينية لموجة جديدة من هجمات المستوطنين.

وأبلغت السلطة الفلسطينية عن تصاعد تحركات المستوطنين اليهود لخلق مواطئ قدم جديدة لهم في الضفة الغربية. وقالت إنهم نصبوا خياما في سبعة مواقع خلال آخر عشرة أيام في موجة نشاط غير مسبوقة.

وتسارعت وتيرة بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليها، منذ بداية الحرب على غزة، وتصاعد العنف هناك أيضا.

وقال أحمد السدة ابن عم جاسم إبراهيم (20 عاما) إن القوات الإسرائيلية قتلت جاسم عندما اقتحمت منزله في قرية جيت بعد منتصف الليل. وذكر أن دماءه خضبت الفراش والبطانية والوسادة في غرفة نومه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك حدث بعدما قتلت قوات إسرائيلية فلسطينيا يبلغ من العمر 20 عاما خلال مداهمة في أريحا يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيا آخر في مدينة نابلس يوم الثلاثاء.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق.

ومع استمرار عملية الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ أشهر، تصاعدت هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية وتسارعت وتيرة بناء مستوطنات جديدة في عهد حكومة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.