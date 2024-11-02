مصادر: قوات إسرائيلية تنزل في بلدة ساحلية لبنانية وتعتقل شخصا

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بيروت (رويترز) – قال مصدر أمني إن قوة بحرية إسرائيلية نفذت “عملية خاصة” في بلدة البترون الساحلية بشمال لبنان في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة واعتقلت شخصا، في حين أكد مصدر آخر الواقعة دون أن يحدد المسؤول عنها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة اللبنانية إن قوات الأمن تحقق في الواقعة.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن “عنصرا كبيرا في حزب الله يتمتع بالخبرة في مجال عمله ألقي القبض عليه”.

وأضاف المسؤول أنه نقل إلى إسرائيل ويجري التحقيق معه.

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان يوم السبت إنه طالب بإجراء تحقيق في قضية خطف مواطن لبناني من مدينة البترون.

وذكر المكتب أن الشخص المقبوض عليه يدعى عماد أمهز.

وأضاف البيان أن ميقاتي تشاور مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وطلب من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال حسن عليك، وهو صحفي مؤيد لجماعة حزب الله اللبنانية، في منشور على منصة إكس “قوة خاصة قوامها أكثر من 25 جنديا (بحارة وغواصون) نفذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ حيث اختطفت شخصا”.

ونشر الصحفي لقطات من كاميرات المراقبة تظهر جنودا يسيرون في الشارع، ويقتاد اثنان منهم شخصا.

وقال وزير النقل علي حمية، الذي يمثل حزب الله في الحكومة اللبنانية، إن الفيديو صحيح لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.