مصادر: نجاة 4 مهاجرين بعد انقلاب قارب قبالة سواحل ليبيا

بنغازي 20 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت ثلاثة مصادر ليبية والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين أنه تسنى إنقاذ أربعة مهاجرين من البحر المتوسط بعد أكثر من خمسة أيام من انقلاب القارب الذي كان من المفترض أن ينقلهم إلى أوروبا قبالة السواحل الليبية.

وتأكدت وفاة 10 مهاجرين في الكارثة التي وقعت قبالة طبرق في شرق ليبيا، ولا يزال 31 في عداد المفقودين. وتسنى انتشال ست جثث يوم السبت بعد أن جرفتها الأمواج إلى الشاطئ.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن جهود البحث مستمرة. وأفادت المصادر الأمنية بأن المهاجرين من مصر والسودان.

وتعد ليبيا طريق عبور للمهاجرين، وكثيرون منهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يخاطرون بحياتهم للفرار إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر على أمل الهروب من الصراع والفقر.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة التي جمعتها في نهاية العام الماضي، تضم البلديات الليبية وعددها 100 حاليا ما يزيد على 900 ألف مهاجر.

(تغطية صحفية أيمن الورفلي – إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)