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مصادر أمنية: قوات الدعم السريع تشن هجوما ثانيا بمسيرة على بورتسودان

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بورتسودان (رويترز) – أبلغت مصادر أمنية رويترز بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية شنت هجوما ثانيا بطائرة مسيرة على بورتسودان خلال يومين، مستهدفة مستودعات وقود في المدينة الواقعة في شرق السودان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

والهجوم تصعيد كبير للصراع المستمر منذ عامين بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي يتخذ من بورتسودان قاعدة له.

وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان والنيران من المنشأة حتى وقت متأخر من بعد الظهر، بينما كانت فرق الدفاع المدني تعمل على احتواء حريق هناك.

أفادت مصادر عسكرية لرويترز بأن قوات الدعم السريع استخدمت طائرة مسيرة فجرا لقصف مستودعات الوقود التي وصفتها بأنها بنية تحتية مدنية.

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