مصادر ترجح وجود معدات ذات استخدام مزدوج على سفينة إيرانية احتجزتها واشنطن

لندن 20 أبريل نيسان (رويترز) – رجحت مصادر في قطاع الأمن البحري اليوم الاثنين أن سفينة الحاويات (توسكا) التي ترفع العلم الإيراني والتي اعتلتها القوات الأمريكية واحتجزتها أمس الأحد تحمل ما تعتبره واشنطن مواد ذات استخدام مزدوج.

واعتلت قوات أمريكية سفينة الحاويات الصغيرة أمس الأحد قبالة سواحل ميناء تشابهار الإيراني في خليج عمان، وتشير بيانات تتبع السفن على منصة (مارين ترافيك) إلى أن السفينة أبلغت عن موقعها آخر مرة في الساعة 1308 بتوقيت جرينتش. وتنتمي السفينة إلى مجموعة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن طاقم السفينة (توسكا) لم يمتثل للتحذيرات المتكررة على مدى ست ساعات، وإن السفينة انتهكت الحصار الأمريكي.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن تقييماتها الأولية تشير إلى أن السفينة كانت تحمل على الأرجح مواد ذات استخدام مزدوج بعد رحلة من آسيا.

وقال أحد المصادر إن السفينة كانت قد نقلت في وقت سابق مواد تعتبر ذات استخدام مزدوج.

ولم تتطرق المصادر إلى تفاصيل بشأن هذه المواد. وأدرجت القيادة المركزية الأمريكية المعادن والأنابيب والمكونات الإلكترونية ضمن بضائع أخرى قد يكون لها استخدام عسكري وصناعي ويمكن مصادرتها.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية اليوم أن الجيش الإيراني قال إن السفينة كانت قادمة من الصين واتهم الولايات المتحدة “بالقرصنة المسلحة”. وأضاف الجيش أنه مستعد لمواجهة القوات الأمريكية بسبب “العدوان السافر”، لكنه مقيد بوجود عائلات أفراد الطاقم على متن السفينة.

وفرضت واشنطن عقوبات على مجموعة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أواخر عام 2019، واصفة إياها بأنها “شركة الشحن المفضلة لدى المروجين الإيرانيين ووكلاء المشتريات”، والتي تتضمن نقل مواد مخصصة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وذكر أحد المصادر أن طاقم السفينة توسكا يضم قبطانا إيرانيا وأفرادا إيرانيين رغم عدم وضوح ما إذا كان جميع أفراد الطاقم من الجنسية الإيرانية.

وأضاف مصدران آخران أن سفن مجموعة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تخضع لسيطرة الحرس الثوري، ويتألف طاقمها عادة من إيرانيين، وأحيانا يستعينون ببحارة باكستانيين.

ووفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته شركة تحليل البيانات سينماكس، تم رصد السفينة وهي راسية في ميناء تايتشانغ الصيني شمال شنغهاي في 25 مارس آذار، ووصلت إلى ميناء جاولان الجنوبي في الصين في 29-30 مارس آذار.

وأضاف التحليل أن السفينة قامت بتحميل حاويات في جاولان ثم توقفت بالقرب من مرسى بورت كلانج في ماليزيا في 11-12 أبريل نيسان إذ قامت بتحميل المزيد من الحاويات.

وكانت السفينة محملة بالحاويات عندما وصلت إلى خليج عمان أمس الأحد.

وصرح متحدث باسم الخارجية الصينية اليوم بأن الصين عبرت عن قلقها إزاء “الاعتراض القسري” من قبل الولايات المتحدة لسفينة الشحن التي ترفع العلم الإيراني وحث الأطراف المعنية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بطريقة مسؤولة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أمس الأحد إن السفينة توسكا خاضعة لعقوبات أمريكية بسبب “سجلها السابق من الأنشطة غير القانونية”، مضيفا أن القوات الأمريكية “تتحقق مما تحمله على متنها”.

وذكرت البحرية الأمريكية في بيان صدر يوم الخميس أن القوات الأمريكية وسعت حصارها البحري على إيران ليشمل الشحنات التي تعتبر مهربة، وأن أي سفن يشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية ستكون خاضعة “لحق الزيارة والتفتيش خلال صراع عسكري”.

وتشمل البضائع المهربة الأسلحة والذخيرة.

(إعداد محمد أيسم وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )