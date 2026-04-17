The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصادر طبية: مقتل شخص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على جنوب لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسعفون ومدير مستشفى في جنوب لبنان لرويترز إن غارة جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة أودت بحياة شخص واحد في المنطقة اليوم الجمعة، وذلك في أول أيام هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وجاءت أنباء الغارة بعد دقائق من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حظرت على إسرائيل قصف لبنان مجددا.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية