مصادر طبية: مقتل شخص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على جنوب لبنان
بيروت 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسعفون ومدير مستشفى في جنوب لبنان لرويترز إن غارة جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة أودت بحياة شخص واحد في المنطقة اليوم الجمعة، وذلك في أول أيام هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.
وجاءت أنباء الغارة بعد دقائق من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حظرت على إسرائيل قصف لبنان مجددا.
