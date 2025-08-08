مصحح-ستارمر: قرار إسرائيل بشأن مدينة غزة خاطئ

(مصحح لتوضيح أن قرار إسرائيل متعلق بمدينة غزة وليس قطاع غزة في العنوان والفقرة الأولى)

لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الجمعة إن قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة خاطئ، وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فيه.

وذكر ستارمر في بيان “قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا”.

وأضاف “هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)