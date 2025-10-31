مصحح-مصادر: إبرام اتفاق لتحرير رهينتين إماراتيين في مالي

(لتصحيح الفقرة 10 من قصة نشرت أمس لتوضيح أن مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية أطلقوا سراح سائقي الشاحنات، وليس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)

باماكو (رويترز) – قالت أربعة مصادر لرويترز يوم الخميس إنه جرى التوصل إلى اتفاق لتحرير مواطنين اثنين من الإمارات خطفهما متشددون على صلة بتنظيم القاعدة في مالي مقابل الحصول على فدية ضخمة.

وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع نقل الرهينتين جوا إلى الإمارات.

وقالت ثلاثة من المصادر إن إجمالي مبلغ الفدية المطلوب من الإمارات بلغ نحو 50 مليون دولار، وذكر اثنان من المصادر أنه جرى أيضا إطلاق سراح رهينة إيراني.

وقد يوفر هذا الاتفاق تدفقا ماليا هاما لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، في وقت تصعد فيه الضغط على حكومة مالي، بما في ذلك فرض حصار على الوقود، مما أجبر السلطات على إغلاق المدارس وأدى إلى طوابير طويلة أمام محطات البنزين في العاصمة باماكو.

ولم يرد متحدثون حكوميون في الإمارات ومالي بعد على طلبات للتعليق يوم الخميس.

وتخوض مالي، التي يحكمها ضباط من الجيش استولوا على السلطة في انقلاب عام 2021، حربا على مدى 10 أعوام ضد جماعات متمردة مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وفي الوقت الذي تتعهد فيه القيادة العسكرية بتحسين الأوضاع الأمنية، تواصل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تنفيذ هجمات على نحو متكرر، فيما تسعى لتأكيد سيطرتها على نحو متزايد على الأراضي المحيطة بالمراكز الحضرية.

وذكرت مجموعة “بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة”، وهي مجموعة أمريكية لرصد الأزمات ويٌشار إليها اختصارا باسم (أكليد)، أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تشن حملات اختطاف على نطاق واسع تستهدف الأجانب بهدف تمويل عملياتها في غرب أفريقيا.

وتظهر بيانات أكليد أنه يجري تسجيل ما بين حالتين وأربع حالات اختطاف للأجانب سنويا في منطقة وسط الساحل الأفريقي.

وقال مصدر دبلوماسي إن مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية أطلقوا في أغسطس آب سراح أربعة من سائقي الشاحنات المغاربة كانوا اختفوا في يناير كانون الثاني أثناء عبورهم من بوركينا فاسو إلى النيجر.

