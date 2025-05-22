مصحح-وزير الصحة الفلسطيني: فقدنا 29 طفلا لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة

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جنيف (رويترز) – قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان يوم الخميس إن 29 طفلا ومسنا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال اليومين الماضيين، وأن آلافا آخرين عرضة للخطر.

وردا على طلب تعليق منه بشأن تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول في الأمم المتحدة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن احتمال وفاة 14 ألف رضيع إذا لم تكن هناك مساعدات، قال “رقم 14 ألفا واقعي للغاية، وربما يكون أقل من الواقع”.