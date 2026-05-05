مصدر: تركيا والسعودية تستعدان لإلغاء شروط التأشيرات بينهما

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة 5 مايو أيار (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي اليوم الثلاثاء إن تركيا والسعودية تعتزمان توقيع اتفاقية لإلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة دخول مواطني كل منهما إلى الأخرى، خلال محادثات بين وزيري خارجية البلدين ستعقد في أنقرة غدا الأربعاء.

وتضررت العلاقات بين أنقرة والرياض بشدة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018، إذ اتهمت تركيا مسؤولين سعوديين كبارا بالتخطيط للقتل. واتخذ الجانبان خطوات منذ عام 2020 نحو إصلاح العلاقات.

ومن المقرر أن يترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان اجتماعا لمجلس التنسيق التركي-السعودي، ومن المتوقع أن يتم خلاله توقيع الاتفاقية الخاصة بحاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية، حسبما أفاد المصدر.

وقال المصدر إن فيدان سيؤكد مجددا سعي تركيا إلى تطبيق مبدأ “الملكية الإقليمية” في معالجة قضايا الشرق الأوسط، وسيشدد على أن أنقرة ستواصل المساهمة بشكل بناء في الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران.

وأضاف المصدر أن الوزير سيؤكد أيضا على أن التطورات حول مضيق هرمز يجب ألا تؤدي إلى “توترات واستفزازات جديدة”.

وتحسنت العلاقات بشكل ملحوظ منذ عام 2021، بعد أن تراجعت تركيا عن اتهاماتها بضلوع السلطات السعودية في مقتل خاشقجي، وبدأت جهودا دبلوماسية أوسع نطاقا لإصلاح العلاقات مع بلاد لها خلافات معها في المنطقة من بينها السعودية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية)