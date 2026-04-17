مصدر: مناقشات بين تركيا وباكستان ومصر والسعودية حول سبل إنهاء حرب إيران
أنطاليا 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان ومصر والسعودية سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا اليوم الجمعة لمناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران.
وقال المصدر “من المتوقع عقد مناقشات حول تطوير حلول إقليمية للقضايا الإقليمية، ولا سيما الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران”.
وعقد وزراء الدول الأربع اجتماعين في مارس آذار في إطار الجهود الرامية إلى التوسط لإنهاء حرب إيران.
(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)