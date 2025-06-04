مصدران: شركات اتصالات خليجية تتنافس على مشروع للألياف الضوئية في سوريا

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من تيمور أزهري

دمشق (رويترز) – قال مسؤول سوري كبير ومسؤول آخر إن الحكومة السورية تجري محادثات مع شركات الاتصالات زين واتصالات وإس.تي.سي وأريد بشأن مشروع بنحو 300 مليون دولار لتطوير شبكة اتصالات الألياف الضوئية في البلاد.

تأتي المحادثات مع الشركات الخليجية في إطار تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصاد السوري عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي رفع واشنطن العقوبات المفروضة على سوريا.

وتقول وزارة الاتصالات إن المشروع السوري يهدف إلى إصلاح البنية التحتية القديمة للاتصالات سريعا، وتحويل البلاد إلى “ممر رقمي محتمل يربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق”.

وامتنعت إس.تي.سي السعودية عن التعليق. ولم ترد أريد القطرية واتصالات الإماراتية وزين الكويتية على طلبات رويترز للتعليق.

والموعد النهائي لتقديم مقترحات المشروع هو العاشر من يونيو حزيران.

وأحجم المسؤولان عن ذكر اسميهما لعدم كونهما مخولين بالحديث علنا عن المحادثات.