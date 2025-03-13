مصدران: مقتل 8 وإصابة 12 في حادث تصادم قطار في مصر

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القاهرة (رويترز) – قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز يوم الخميس إن حادث تصادم قطار بسيارة نقل ركاب في أثناء عبور شريط سكة حديد بمحافظة الإسماعيلية أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة 12 آخرين.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن الحادث وقع بينما كانت السيارة تعبر خط السكك الحديدية من منطقة غير مخصصة للعبور على خط القنطرة شرق-بئر العبد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق، فيما قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إنه تم إرسال 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.