مصدر تركي: عراقجي سيشارك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي يوم السبت

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر في وزارة الخارجية التركية يوم الخميس إن من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول يوم السبت في وقت لا تزال فيه الحرب بين إسرائيل وإيران محتدمة.

وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تسلط جلسة خاصة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الحادية والخمسين الضوء على أحدث الغارات التي تشنها إسرائيل على إيران، بما في ذلك الهجوم الذي وقع يوم الخميس على موقع خنداب النووي في منطقة أراك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مفاعلا للماء الثقيل قيد الإنشاء في الموقع، والذي يقول الخبراء إنه قادر على إنتاج بلوتونيوم بدرجة تستخدم في صنع الأسلحة النووية.

ووجهت تركيا انتقادات لاذعة لإسرائيل ووصفت أفعالها بأنها غير قانونية وقالت إن إيران تدافع عن نفسها بشكل مشروع.

وفي افتتاح القمة التي تستمر يومين، قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن من المتوقع أن يدعو الوزير هاكان فيدان الدول الإسلامية إلى الوحدة في مواجهة “الأعمال المزعزعة للاستقرار” في المنطقة. وسيلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في المؤتمر.

وتقوم منظمة التعاون الإسلامي، المؤلفة من 57 دولة عضوا، منذ فترة طويلة بدور المنتدى السياسي والدبلوماسي للدول الإسلامية.