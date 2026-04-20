مصرف الإمارات للتنمية يقدم مليار درهم تمويلات شهريا

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن منح موافقات تمويل شهرية قياسية بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار)، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنّه من خلال التمويل المنهجي للمشاريع الصناعية الكبرى “يساهم المصرف في ضمان بقاء البنية التحتية الأساسية وشبكات الإمداد في الدولة قوية ومرنة ومكتفية ذاتيا بالكامل لعقود مقبلة”.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد محمد النقبي إن “وصول قيمة موافقات التمويل الشهرية إلى 1 مليار درهم إماراتي يعكس قدرتنا على تنفيذ الرؤية على نطاق واسع، حيث نموّل على نحو مدروس الشركات الوطنية الناجحة ومشاريع البينة التحتية الحيوية، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد في الدولة”.

