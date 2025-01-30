مطار دبي يسجل رقما قياسيا مع 92,3 مليون مسافر في 2024

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سجل مطار دبي الدولي أكثر من 92,3 مليون مسافر خلال العام الماضي حسبما أعلنت الشركة المشغلة للمطار الخميس، في رقم قياسي يؤكد الطفرة الاقتصادية التي تشهدها هذه المدينة الخليجية.

ويتجاوز هذا العدد الرقم القياسي السابق البالغ 89,1 مليون مسافر في 2019 رغم توترات إقليمية ناجمة عن الحرب في غزة والفيضانات غير المسبوقة في نيسان/أبريل الماضي والتي عرقلت عمليات المطار بشدة.

والمدينة الإماراتية الواقعة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا مصنّفة حاليا أكثر مركز جوي ازدحاما في العالم منذ عقد.

ووصف حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بيان المطار بأنه “قصة نجاح عالمية” وقال إنه يستهدف 400 وجهة دولية، مقارنة ب 272 حاليا.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث إنه واثق من تجاوز 100 مليون مسافر بحلول 2027.

وتتوقع دبي الآن منافسة من مطار جديد كبير قيد الإنشاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية المجاورة، وتخطط أيضا لتوسعة بقيمة 35 مليار دولار والانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي على مشارف المدينة.

كما تشهد دبي، وهي مركز للتجارة والسياحة والأعمال، ارتفاعا قياسيا في أسعار العقارات وارتفاعا في عدد السكان، بدفع من جهود الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

ته/غد/الح